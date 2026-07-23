Il Napoli ha subito una battuta d’arresto nella prima amichevole stagionale a Dimaro, perdendo contro l’Arezzo. La partita si è conclusa con una sconfitta, anche se i match di questo periodo sono considerati poco rappresentativi a causa della preparazione in corso. Il direttore sportivo ha dichiarato che il mercato è complesso e ha commentato che l’infortunio di un difensore ha rappresentato un colpo duro per la squadra.

Dimaro, 23 luglio 2026 - La prima amichevole di Dimaro persa contro l' Arezzo, per quanto ancora molto poco indicativa data la preparazione fisica alle primissime battute, ha comunque accesso un piccolo grande campanello d'allarme in particolare sulla difesa del Napoli, apparsa svagata e già alle prese con le assenze non banali di Sam Beukema e soprattutto Alessandro Buongiorno, che ne avrà per mesi: di questo e molto altro ha parlato in conferenza stampa Giovanni Manna, l'uomo deputato ad avviare un mercato, quello azzurro, di fatto ancora fermo sia in entrata che in uscita. I primi problemi: gli infortuni e un mercato complicato. ... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Napoli, Manna: "Mercato complicato. L'infortunio di Buongiorno è stato una mazzata"

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