Il ds del Napoli ha annunciato che il club non farà un acquisto immediato per sostituire l’infortunato Alessandro Buongiorno. La strategia attuale prevede di attendere e valutare le opportunità di mercato che possano arrivare nel prossimo futuro. Non ci saranno mosse rapide, ma solo un’analisi delle soluzioni più adatte da adottare. La scelta di rinviare eventuali acquisti si basa sulla ricerca dell’opportunità giusta.

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha delineato la strategia del club per rimediare all’ infortunio di Alessandro Buongiorno. Per ora, non ci sarà un’immediata accelerata per un colpo di mercato, ma attesa per trovare l’opportunità giusta. L’attesa sarà utile anche ad avere maggiore chiarezza in merito alle condizioni incerte di Beukema. Manna: “L’infortunio di Buongiorno ci ha colti alla sprovvista”. Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Napoli Giovanni Manna ha svelato la strategia sul mercato per rimediare all’emergenza che ha colpito la difesa azzurra. Il dirigente non nega come lo stop di Buongiorno sia stato una brusca botta nella pianificazione del club: “Sicuramente l’infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo avendo cinque centrali più Olivera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, Manna spiega la strategia del Napoli: colpo in difesa?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Napoli, il primo colpo è ad un passo: la strategia di Manna ha vintoMario Gila ha deciso di non rinnovare il contratto con la Lazio, che scade nel 2027, e vuole trasferirsi al Napoli.

Gatti nel mirino del Napoli dopo l’infortunio di BuongiornoIl Napoli dovrà rivedere le proprie strategie difensive dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che richiederà un intervento chirurgico.

Infortunio Buongiorno, Fabbroni: Il Napoli già preparato. Ora si valuterà un rinforzoFabbroni analizza Buongiorno, il mercato del Napoli e la finale del Mondiale 2026. A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: Lo scenari ... tuttonapoli.net

Gatti al Napoli dopo l'infortunio di Buongiorno: l'idea di Manna e AllegriUltime calciomercato Napoli, idea Gatti della Juventus dopo l'infortunio di Buongiorno. Allegri e Manna lo conoscono bene ... tuttonapoli.net