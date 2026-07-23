Il direttore sportivo del Napoli ha annunciato che De Bruyne è nel progetto della squadra, nonostante l’infortunio di Buongiorno abbia sorpreso il club. La conferenza stampa si è svolta al ritiro di Dimaro, dove si sono discusse le future operazioni di calciomercato. Manna ha confermato che il centrocampista belga rimane un obiettivo del club, nonostante le recenti complicazioni.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto in conferenza, stampa dal ritiro di Dimar,o per parlare delle possibili operazioni di calciomercato della squadra partenopea. Dopo l’infortunio di Buongiorno e l’infiammazione cronica di Beukema, ragionate su un altro difensore dopo averci provato per Gila? Allegri ha indicato Gatti?“L’infortunio di Alessandro ci ha colto un po’ alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema, si trascina dall’anno scorso, sta facendo un lavoro conservativo, dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro. Aspettiamo Olivera che in nazionale ha fatto il difensore centrale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Manna: “Sorpresi dall’infortunio di Buongiorno, De Bruyne è nel progetto Napoli”

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