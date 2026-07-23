Dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo del Napoli ha aggiornato sui movimenti di mercato della squadra. Ha parlato di possibili arrivi da giocatori come De Bruyne e Zeballos, e ha evidenziato il nodo difesa. Sono state confermate le condizioni di Buongiorno e Lucca, ufficializzando il loro stato di salute. Manna ha anche toccato temi legati a un possibile rafforzamento del centrocampo, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sui nomi coinvolti.

Napoli, Giovanni Manna è uscito allo scoperto sui movimenti di mercato degli azzurri. Le sue parole e le condizioni di Buongiorno e Lucca. Dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla rosa e sulle prossime manovre di calciomercato. Tra i temi caldi figurano gli infortuni nel reparto arretrato: “ L’infortunio di Buongiorno ci ha colto di sorpresa. Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro a Castel di Sangro. Stiamo facendo delle valutazioni sulla difesa, ma non abbiamo fretta. Gila? Noi monitoriamo sempre le varie opportunità di mercato “. Nel frattempo, Alessandro Buongiorno si è sottoposto a Lione a un intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, perfettamente riuscito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Napoli, Manna a tutto campo dal ritiro: da De Bruyne e Zeballos al nodo difesa, fino ad Anguissa. Intanto ufficiali le condizioni di Buongiorno e Lucca

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Napoli in ritiro a Dimaro, l'allenamento mattutino del secondo giorno

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