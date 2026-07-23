Il direttore sportivo del Napoli ha confermato che Anguissa e De Bruyne rimarranno in squadra e ha sottolineato che l’assenza di Buongiorno sarà difficile da gestire. Ha inoltre annunciato che il club non intende acquistare attaccanti durante questa sessione di mercato. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una conferenza stampa dal ritiro di Dimaro.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato in diretta in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. Il punto sulle mosse di mercato degli azzurri, tutte le parole del ds. Sul difensore: «Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro, aspettiamo Olivera. Stiamo facendo delle valutazioni, Buongiorno è una perdita importante. Eravamo ok, ma non abbiamo fretta. In attacco non abbiamo problemi, ci sono valide alternative e c'è anche Lukaku. Non arriverà un attaccante. Dietro siamo corti, aspettiamo Olivera e poi valutiamo». Su De Bruyne: «De Bruyne ha sposato questo progetto per due anni più opzione, i calciatori quando firmano, firmano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Manna: «Anguissa e De Bruyne restano, l'assenza di Buongiorno è pesante. Non compreremo attaccanti»

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