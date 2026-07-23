Il direttore sportivo del Napoli ha annunciato che Anguissa e De Bruyne rimarranno in squadra, mentre sono in corso valutazioni per il reparto difensivo. Ha specificato che non sono previsti acquisti di attaccanti nel mercato attuale. La conferenza è stata tenuta dal ritiro di Dimaro, con aggiornamenti sulle strategie di mercato del club. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo a eventuali nuovi giocatori in altre zone del campo.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato in diretta in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. Il punto sulle mosse di mercato degli azzurri, tutte le parole del ds. Sul difensore: «Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro, aspettiamo Olivera. Stiamo facendo delle valutazioni, Buongiorno è una perdita importante. Eravamo ok, ma non abbiamo fretta. In attacco non abbiamo problemi, ci sono valide alternative e c'è anche Lukaku. Non arriverà un attaccante. Dietro siamo corti, aspettiamo Olivera e poi valutiamo». Su De Bruyne: «De Bruyne ha sposato questo progetto per due anni più opzione, i calciatori quando firmano, firmano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Manna: «Anguissa e De Bruyne restano, valutazioni in difesa. Non compreremo attaccanti»

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