Napoli la seconda maglia 2026 2027 celebra il legame con l' Argentina

Il Napoli ha presentato la nuova maglia Away per la stagione 20262027, realizzata in collaborazione con EA7. La divisa, chiamata Nápoles, è stata creata in occasione del Centenario del club. La maglia è dedicata ai napoletani che vivono all’estero, con l’obiettivo di rappresentare e mantenere viva l’identità della città ovunque si trovino.

Il Napoli presenta Nápoles, la nuova Maglia Away per la stagione 202627, realizzata in collaborazione con EA7., Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città e che, ovunque si trovino, ne custodiscono e tramandano un’identità viva e riconoscibile. Un senso di appartenenza capace di superare le distanze, attraversare le generazioni e trovare in Argentina una delle sue espressioni più profonde., La campagna di lancio è stata realizzata a Buenos Aires, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della capitale argentina: La Boca, Caminito, il Puente de la Mujer, la Casa Rosada e Plaza de Mayo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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