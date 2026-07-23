Napoli ecco la seconda maglia che esalta il legame con l' Argentina

Il Napoli ha presentato una seconda maglia dedicata all'Argentina in occasione del centenario del club. La divisa celebra il legame tra il club e l'Argentina, rappresentando anche i napoletani all'estero che mantengono viva la propria identità culturale. La maglia è stata pensata per rafforzare il rapporto tra la squadra e la comunità argentina e dei napoletani residenti fuori città.

Un legame indissolubile, un amore oltre il mito di Diego. In occasione del Centenario del Club, il Napoli diventa Albiceleste: ecco la seconda divisa dedicata all'Argentina e a tutti i napoletani che vivono lontano dalla propria città e che, ovunque si trovino, ne custodiscono e tramandano un’identità viva e riconoscibile. La campagna di lancio è stata realizzata a Buenos Aires, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della capitale argentina: La Boca, Caminito, il Puente de la Mujer, la Casa Rosada e Plaza de Mayo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Valentina De Laurentiis in lacrime durante la presentazione della maglia del Napoli del centenario

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