Il Napoli ha annunciato sui social la presentazione della seconda maglia, con un video che mostra immagini di Buenos Aires, tra La Boca e Plaza de Mayo, accompagnate dal suono del tango. Nel video si sente la frase «Acá se vive por el fútbol» e si vedono luoghi simbolici della città argentina. La maglia è dedicata al legame tra il club e l’Argentina.

«Acá se vive por el fútbol» in partenza. E poi il tango in sottofondo, sulle immagini di alcuni dei luoghi più iconici di Buenos Aires. Sono le suggestioni che accompagnano il lancio, avvenuto oggi sui social del club, della seconda maglia del Napoli. La «away», quella che accompagnerà gli azzurri nelle trasferte del nuovo campionato nella stagione del Centenario. Ancora una volta la società ha scelto il bianco di fondo. Stavolta intervallato da strisce azzurre verticali ma molto sottili con un logo che si discosta da quello celebrativo dei primi 100 anni di storia del Napoli che compare sulla prima maglia ma che ricalca quello di sempre, una N napoleonica bianca su fondo azzurro, sebbene nasconda sullo sfondo il profilo del Golfo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Il Napoli presenta la seconda maglia e celebra il legame con l'Argentina: il video girato tra La Boca e Plaza de Mayo

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