Napoli ko con l’Arezzo | pesano le assenze nel 3-1 finale

Il Napoli ha perso 3-1 contro l’Arezzo nella prima amichevole stagionale. La partita è stata influenzata dalle assenze di alcuni giocatori chiave, che hanno inciso sul risultato finale. Questa sconfitta segna il primo passo falso della preparazione estiva per gli azzurri. La gara si è conclusa con una vittoria per l’Arezzo, che ha capitalizzato le assenze del Napoli per conquistare i tre punti.

Il Napoli apre la fase delle amichevoli con una sconfitta. L’Arezzo si è imposto per 3-1, infliggendo agli azzurri il primo passo falso della preparazione estiva. Il risultato non può soddisfare Massimiliano Allegri. Anche una gara disputata durante il ritiro offre indicazioni importanti. La prestazione, però, deve essere valutata tenendo conto delle numerose assenze. Il tecnico non ha potuto schierare diversi elementi centrali per il nuovo progetto. Sono mancati calciatori importanti in difesa, a centrocampo e nel reparto offensivo. Defezioni che hanno inevitabilmente limitato le possibilità di scelta. L’amichevole ha comunque segnato il ritorno al 4-3-3. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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