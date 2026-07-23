Napoli il giovane Rao a un passo dal Pisa
Un giovane calciatore è vicino a trasferirsi in un nuovo club. Il direttore sportivo di una squadra di Serie A ha dichiarato che il giocatore, considerato di grande qualità, deve andare altrove per avere più spazio in campo e migliorare le proprie possibilità di valorizzazione. La trattativa con un club di Serie B, che potrebbe portare il giocatore a giocare in una squadra di livello inferiore, è in fase avanzata.
Lo aveva sottolineato in conferenza stampa il ds del Napoli Manna, parlando del giovane Rao: "Ragazzo con grande qualità, merita di andare altrove per avere più minutaggio ed essere valorizzato al meglio". A distanza di poche ore, l'esterno classe 2006 sembra aver trovato una destinazione. Il Pisa avrebbe trovato, infatti, un accordo con il Napoli per il prestito di Rao sulla base di 1 milione. Nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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