napoli il giovane rao a un passo dal pisa

Notizia in breve

Un giovane calciatore è vicino a trasferirsi in un nuovo club. Il direttore sportivo di una squadra di Serie A ha dichiarato che il giocatore, considerato di grande qualità, deve andare altrove per avere più spazio in campo e migliorare le proprie possibilità di valorizzazione. La trattativa con un club di Serie B, che potrebbe portare il giocatore a giocare in una squadra di livello inferiore, è in fase avanzata.