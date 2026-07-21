Napoli giovedì alle 16 la conferenza stampa di Manna

Notizia in breve

Giovedì alle 16, il direttore sportivo del Napoli terrà una conferenza stampa. La volta precedente, aveva dichiarato che la strategia del club era di cedere prima e vendere poi. Ora, si attende un aggiornamento su eventuali novità o decisioni riguardanti il mercato. La conferenza si svolgerà in un momento di attesa per i tifosi e gli addetti ai lavori.