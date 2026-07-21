Napoli giovedì alle 16 la conferenza stampa di Manna
Giovedì alle 16, il direttore sportivo del Napoli terrà una conferenza stampa. La volta precedente, aveva dichiarato che la strategia del club era di cedere prima e vendere poi. Ora, si attende un aggiornamento su eventuali novità o decisioni riguardanti il mercato. La conferenza si svolgerà in un momento di attesa per i tifosi e gli addetti ai lavori.
L’ultima volta, a Sportitalia, aveva esplicitato il diktat presidenziale del “ prima cedere e poi vendere “. Speriamo stavolta porti buone nuove. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, parlerà in conferenza stampa giovedì alle 16:00. I dettagli. Napoli, giovedì la conferenza di Manna. A riportarlo è anche Carlo Gioia, noto giornalista di StileTV: “ Giovedì alle 16:00 il direttore sportivo Manna parlerà in conferenza stampa.” Giovedì alle 16:00 il direttore sportivo #Manna parlerà in conferenza stampa. — Carlo Gioia (@carlogioiaa) July 21, 2026 Cosa aspettarsi. Nonostante il Napoli sia sempre stato molto attento a non rivelare notizie di mercato, probabilmente qualche spunto interessante lo si potrà ricavare, soprattutto per quanto riguarda le innumerevoli cessioni che dovranno essere portate a termine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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