Napoli il ds Manna in conferenza | Lucca ha caratteristiche importanti ma deve migliorare Live

Il direttore sportivo ha detto che il giocatore ha qualità importanti, ma deve migliorare alcuni aspetti. Ha aggiunto che l’investimento fatto è stato significativo e che il giocatore, già vice Kean in Nazionale, è consapevole dei miglioramenti necessari. La società è pronta a supportarlo nel percorso di crescita.

16.18 – “Lucca ha tante caratteristiche ma ci sono degli aspetti su cui deve migliorare e lo sa. Lo step deve farlo lui, noi siamo pronti ad aiutarlo. L’investimento è stato importante ma in Italia era stato determinante ed in Nazionale era il vice Kean. Sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. Dobbiamo avere fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo. Il mercato poi è strano. Ieri non ha giocato male, poi si è fatto male e starà fermo un paio di settimane. Deve lavorare, abbiamo fiducia in lui”. 16.16 – “Come migliorare l’attacco? Sono gol mancati da Scott, Anguissa e Neres; Hojlund ha giocato tutte le partite e non ha mai potuto recuperare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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