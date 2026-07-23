Napoli i segreti del ritiro | Max tanti giovani e il pallone al centro di tutto

Durante il ritiro estivo in Val di Sole, il Napoli ha portato un gruppo di giovani calciatori e un allenatore di lunga data. La squadra ha lavorato sul campo, con il pallone al centro delle attività quotidiane. La presenza dei tifosi è diminuita rispetto alle edizioni precedenti, ma l’atmosfera rimane attiva e concentrata sulla preparazione. La sessione si è svolta senza incidenti o eventi significativi.

Quindicesima estate in Val di Sole per il Napoli. L’entusiasmo è sempre vivo, anche se il numero dei presenti è inferiore rispetto agli ultimi anni. Ma è l’estate del centenario azzurro e chi arriva a Dimaro viene accolto da un maxi striscione “Pe cent’anne”, che ricordi sì i 100 anni di storia del club in arrivo il prossimo primo agosto, ma che a Napoli è anche un’affermazione di buon auspicio. E la nuova era Allegri avrà bisogno anche di un po’ di fortuna - che non guasta mai – e di fiducia per raggiungere grandi traguardi, come da ambizione del club. Stando alle prime prove di campo, il Napoli cambia d’abito: basta difesa a tre, si tornerà al 4-3-3, modulo più congeniale alle caratteristiche dei singoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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