Napoli già al Max | Anguissa nel motore molto pallone e ritorno al 4-3-3

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha iniziato la preparazione estiva con allenamenti intensi, concentrandosi sulla fase offensiva e sulla tattica. La squadra ha lavorato molto con il pallone, con particolare attenzione al modulo 4-3-3. Tra i giocatori, Anguissa ha partecipato attivamente alle esercitazioni, mentre il tecnico ha incoraggiato dialogo e richiami durante le sessioni di allenamento. La preparazione si svolge nella Val di Sole, con un netto cambio di approccio rispetto alle sessioni precedenti.

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Sorrisi e richiami, tanto dialogo e moltissimo pallone. Il Napoli di Allegri comincia a prendere forma in Val di Sole e nei primi giorni di ritiro è netto il taglio col passato. Prima di tutto, sulla metodologia. Ieri pomeriggio la squadra ha effettuato il primo vero lavoro a secco: una quarantina di minuti di corsa e ripetute, nulla se paragonato a ciò che si vedeva in campo un anno fa. E il pallone che torna protagonista assoluto, con continue esercitazioni e partitelle a pressione, alla massima intensità. E al centro di tutto, c’è sempre Max, pronto a intervenire per spiegare cosa vuole in fase di impostazione e di gestione della palla. Bastone e carote, per intenderci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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