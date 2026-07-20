Il Napoli ha iniziato la preparazione estiva con allenamenti intensi, concentrandosi sulla fase offensiva e sulla tattica. La squadra ha lavorato molto con il pallone, con particolare attenzione al modulo 4-3-3. Tra i giocatori, Anguissa ha partecipato attivamente alle esercitazioni, mentre il tecnico ha incoraggiato dialogo e richiami durante le sessioni di allenamento. La preparazione si svolge nella Val di Sole, con un netto cambio di approccio rispetto alle sessioni precedenti.

Sorrisi e richiami, tanto dialogo e moltissimo pallone. Il Napoli di Allegri comincia a prendere forma in Val di Sole e nei primi giorni di ritiro è netto il taglio col passato. Prima di tutto, sulla metodologia. Ieri pomeriggio la squadra ha effettuato il primo vero lavoro a secco: una quarantina di minuti di corsa e ripetute, nulla se paragonato a ciò che si vedeva in campo un anno fa. E il pallone che torna protagonista assoluto, con continue esercitazioni e partitelle a pressione, alla massima intensità. E al centro di tutto, c’è sempre Max, pronto a intervenire per spiegare cosa vuole in fase di impostazione e di gestione della palla. Bastone e carote, per intenderci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Gazzetta.it - Napoli già al Max: Anguissa nel motore, molto pallone e ritorno al 4-3-3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, Buongiorno dopo la vittoria sul Torino: Anguissa e De Bruyne ci hanno aiutato già oggi

Notizie e thread social correlati

Napoli, Gatti e Rabiot per accontentare Max Allegri: l’ex PSG avrebbe già manifestato interesse al trasferimentoUn giocatore ex PSG ha espresso interesse a trasferirsi in Italia, motivato dal cambio di allenatore nel Napoli.

Leggi anche: Napoli-Rabiot, il sogno di Max dipende da... Anguissa. La lista dei cedibili per finanziare il mercato

Temi più discussi: Napoli, Allegri: La rosa è già forte, al mercato ci pensa la società; Napoli, inizia l'era Allegri: Max è sbarcato a Capodichino; Conte è già alle spalle: Allegri cambia subito il Napoli a Dimaro. Cori e applausi per Max; Essenziale e senza slogan, la prima al San Carlo dell'aziendalista Allegri.

Essenziale e senza slogan, la prima al San Carlo dell'aziendalista Allegri. Sobrio, laconico, poche frasi a effetto: Max si è presentato senza squilli di tromba. Ma già è al lavoro per il nuovo Napoli @TgrRai rainews.it/tgr/campania/a…. x.com

Napoli già al Max: Anguissa nel motore, molto pallone e ritorno al 4-3-3Allegri non rinuncia al camerunese. E rompe col passato: poca corsa, esercitazioni ad alta velocità e pressione ... gazzetta.it

Il Napoli nell’era Allegri l’allenamento a Dimaro subito aperto ai tifosiL’agenda è serrata. E il via vai delle auto è stata la routine della seconda giornata di test al Training Center di Castel Volturno. Il Napoli ha completato le prove atletiche e le visite mediche. Con ... napoli.repubblica.it