Il Como sta preparando la stagione di Champions a Mozzate, dove il centro operativo si anima di attività intense. La squadra lavora con un doppio fantasista e punta molto sui giovani. Tra le novità, il laboratorio di allenamento di Fabregas, che utilizza un megaschermo per analizzare le strategie. L’atmosfera è tesa e concentrata, mentre il club si avvicina al debutto in una competizione che richiede massima attenzione.

L’aria è ancora più elettrica del solito a Mozzate, centro operativo dove il Como sta preparando la stagione del debutto in Champions. La coppa cambia tanto per un club che sta crescendo a ritmi quasi al limite del controllabile. Solo due estati fa, il ritorno in Serie A dopo ventun anni rivoluzionava la prospettiva. L’anno scorso doveva essere quello del consolidamento dopo un sorprendente decimo posto, ed è arrivata la qualificazione in Champions. Oggi viene il bello e anche il difficile: più in alto di così cosa c’è.? Fabregas ha le idee chiare. Giocare in Italia o in Europa non è la stessa cosa. Se in Serie A le difficoltà maggiori sono scardinare i blocchi bassi, la Champions ti pone di fronte scenari tattici completamente diversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Como, i segreti del ritiro: doppio fantasista, i giovani e il megaschermo! Dentro al laboratorio di Fabregas

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