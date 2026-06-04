Il Milan sta valutando il futuro di Rabiot, con l’ipotesi di portarlo in rosa anche a Napoli. Il club rossonero cerca ancora l’allenatore per la prossima stagione, mentre ha già portato a termine acquisti come Modric e Leao. Rabiot, attualmente in forza a un altro club, potrebbe essere inserito nel mercato in vista di una trattativa futura. Allegri, invece, avrebbe manifestato interesse per il centrocampista, che potrebbe cambiare squadra.

Club rossonero ancora alla ricerca dell'allenatore con cui ripartire ma intanto dopo Modric e Leao anche Rabiot sembra intenzionato ad andare via Il nuovo Milan, quello che dovrà dare l'assalto alla Champions dopo il fallimento di Max Allegri, è sempre in alto mare. Gerry Cardinale e Ibrahimovic devono ancora scegliere il successore di Max ma intanto il mercato presenta già dei casi inquietanti. Non solo Luka Modric sembra intenzionato a chiudere dopo i Mondiali, non solo Leao cerca un'offerta per cambiare aria ma c'è anche un altro pilastro della precedente gestione che potrebbe seguire Allegri: scopriamo le quote Rabiot al Napoli entro l'1 settembre, giorno della chiusura del mercato estivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rabiot-Milan, è già finita? Allegri vuole il suo pupillo anche a Napoli

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