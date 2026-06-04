Alessandro Saelemaekers è al centro di un possibile trasferimento dal Milan al Napoli, secondo quanto riferito. Allegri, allenatore del Napoli, avrebbe avviato sondaggi per il giocatore, senza che siano stati ancora definiti i termini dell’operazione. Le trattative sono in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo. La volontà di trasferimento non è stata ancora comunicata pubblicamente dal club interessato.

Non solo Adrien Rabiot, Massimiliano Allegri sta provando a convincere De Laurentis a puntare anche su Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riportato dal quotidiano campano 'Il Mattino' il Napoli avrebbe avviato i primi sondaggi per l'esterno belga classe 1999. Il tecnico toscano ne ha apprezzato la duttilità e l'energia dimostrata in stagione con la maglia del Milan. Nonostante ciò, il club rossonero si trova in una posizione di forza e può dettare le condizioni della trattativa. Saelemaekers è rientrato al Milan dopo aver giocato due anni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma. In stagione, l'esterno belga ha collezionato 3 gol e 5 assist in 39 partite complessive, restando in campo per un totale di 3077 minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Allegri vuole portare a Napoli il suo pupillo: avviati i sondaggi per Saelemaekers

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