A Napoli, la difesa si trova in difficoltà dopo gli infortuni di Buongiorno e Beukema. La squadra ha bisogno di rinforzi e il tecnico spinge per portare un nuovo difensore. Tra le possibili scelte, c’è Gatti, che al momento sembra essere la prima opzione. Tuttavia, ci sono anche altre alternative sul tavolo per sistemare la linea difensiva.

Napoli, la difesa diventa una priorità di mercato dopo l’infortunio di Buongiorno e quello di Beukema: Gatti il preferito di Allegri, ma ci sono delle alternative. Il Napoli deve correre ai ripari. Gli stop di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema hanno aperto un’emergenza in difesa per la squadra di Massimiliano Allegri, costringendo il club a riflettere con attenzione sulle prossime mosse di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il reparto arretrato appare oggi corto nelle alternative, soprattutto considerando le ambizioni stagionali degli azzurri. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Napoli, emergenza difesa: con Buongiorno e Beukema ai box serve un rinforzo, Allegri spinge per Gatti

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MERCATO, LA STRATEGIA DEL NAPOLI DOPO GLI INFORTUNI IN DIFESA E LASSURDA TEORIA SUI RIENTRANTI

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