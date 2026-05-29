Allegri al Napoli ci siamo | subito un rinforzo in arrivo assalto a Gatti | CM

Massimiliano Allegri si trasferisce al Napoli dopo essere stato esonerato dal Milan. Il tecnico sarà coinvolto anche nelle operazioni di mercato del club partenopeo. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di un nuovo difensore, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. La trattativa per il trasferimento di un giocatore specifico è attualmente in corso, mentre il club sta definendo i dettagli con l’entourage del calciatore.

Massimiliano Allegri è pronto a ripartire da Napoli dopo l’esonero arrivato dal Milan con il tecnico livornese pronto a lavorare anche in sede di mercato con il club di De Laurentiis. Allegri vorrebbe Federico Gatti al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it In occasione dei primi contatti tra le parti si sono fatti diversi discorsi anche relativi alla rosa a disposizione dell’ormai ex allenatore del Milan. Uno dei reparti che andrà ritoccato sarà quello difensivo con Allegri che ha chiesto l’acquisto di uno dei suoi pupilli, sin dai tempi della Juventus. Napoli, Allegri vuole Gatti alla Juventus. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Napoli farà un tentativo per Federico Gatti della Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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