La seconda maglia del Napoli, dedicata ai tifosi lontani dalla città, è stata ufficialmente presentata. La casacca da trasferta è di colore bianco, decorata con righe azzurre molto sottili. Tra i testimonial che hanno partecipato alla promozione c’è anche un calciatore noto per le sue prestazioni. Le immagini della nuova maglia sono state diffuse online, mostrando il design semplice e raffinato.

Il Napoli ha presentato la seconda maglia da gioco, quella da trasferta. Sul web sono comparse le prime immagini della casacca che sarà bianca con righe azzurre molto sottili. Sul petto il logo del Napoli “classico”, mentre a destra il classico simbolo EA7 in azzurro. Tra i testimonial c’è anche De Bruyne a conferma che con ogni probabilità rimarrà. C’è anche McTominay, oltre a Di Lorenzo, Vergara e Alisson Santos. “ Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città e che, ovunque si trovino, ne custodiscono e tramandano un’identità viva e riconoscibile. Un senso di appartenenza capace di superare le distanze, attraversare le generazioni e trovare in Argentina una delle sue espressioni più profonde. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, ecco la seconda maglia (con De Bruyne tra i testimonial): “Dedicata a chi vive lontano dalla città”

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