Milan ecco la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027 | Inzaghi testimonial

Il Milan ha presentato la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027. L'abbigliamento, definito 'Away Kit', è stato mostrato ufficialmente e Filippo Inzaghi è stato annunciato come testimonial. La divisa si distingue per i dettagli e i colori scelti, senza ulteriori specifiche sulla grafica o le caratteristiche tecniche. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e immagini pubblicate sui canali social del club.

Il nuovo 'Away Kit' del Milan per la stagione 2026-2027 è ora ufficiale: Filippo Inzaghi testimonial d'eccezione della divisa da gioco. Ecco il video promo Mercato Milan LIVE Modric rinnova, Estupiñán non parte più? Per Karetsas è sfida al BvB Milan, è giallo sulla cessione di Estupiñán all'Aston Villa: Amorim blocca tutto? La rivelazione Milan, Karetsas colpo intelligente, ma occhio alle telenovele di mercato. I rischi da evitare Milan, Ossola incanta Amorim: può restare in prima squadra. Ecco i piani per il talento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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