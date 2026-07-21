Milan ecco la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027 | Inzaghi testimonial

Da pianetamilan.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha presentato la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027. L'abbigliamento, definito 'Away Kit', è stato mostrato ufficialmente e Filippo Inzaghi è stato annunciato come testimonial. La divisa si distingue per i dettagli e i colori scelti, senza ulteriori specifiche sulla grafica o le caratteristiche tecniche. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e immagini pubblicate sui canali social del club.

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