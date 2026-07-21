Torino la seconda maglia è un omaggio al legame col River Plate | presente l' iconica fascia obliqua

Notizia in breve

La seconda maglia del Torino per la stagione 2026-27 è bianca con una banda obliqua che richiama il legame con il River Plate. La divisa rappresenta un collegamento tra i due club, già consolidato nel tempo. La fascia obliqua sulla maglia è un elemento distintivo che sottolinea questa connessione. La presentazione ufficiale ha evidenziato come il design renda omaggio alla storia condivisa tra le due squadre.