Torino la seconda maglia è un omaggio al legame col River Plate | presente l' iconica fascia obliqua
La seconda maglia del Torino per la stagione 2026-27 è bianca con una banda obliqua che richiama il legame con il River Plate. La divisa rappresenta un collegamento tra i due club, già consolidato nel tempo. La fascia obliqua sulla maglia è un elemento distintivo che sottolinea questa connessione. La presentazione ufficiale ha evidenziato come il design renda omaggio alla storia condivisa tra le due squadre.
Non è soltanto una seconda maglia, ma un nuovo capitolo di una storia che da anni unisce due mondi lontani migliaia di chilometri. Il Torino presenta la divisa away della stagione 202627: una maglia bianca attraversata da una banda obliqua che richiama ancora una volta il legame profondo con il River Plate. Eterna amistad Il dettaglio più significativo è proprio la fascia: parte dalla spalla sinistra con il rosso, colore simbolo della tradizione del club argentino, e attraverso una sfumatura progressiva si trasforma nel granata del Toro. Sulla parte iniziale della banda, ancora rossa, trova spazio anche il Toro rampante, ulteriore richiamo all’identità del club. 🔗 Leggi su Toronews.net
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