Allegri è arrivato a Napoli | domani la presentazione al San Carlo

Il tecnico toscano è arrivato nel pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, segnando l’inizio ufficiale della sua esperienza sulla panchina del Napoli. Domani sarà presentato al teatro di San Carlo.

Tempo di lettura: 3 minuti È ufficialmente iniziata l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano è atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, dando così il via alla sua nuova esperienza alla guida del club azzurro, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. Per Allegri si tratta di un ritorno in città. L’attuale allenatore del Napoli ha infatti già vissuto un’esperienza partenopea da calciatore nella stagione 1997-1998, seppur breve, e ora torna con un ruolo completamente diverso e con una delle sfide più importanti della sua carriera. Il tecnico arriva con idee chiare e con la consapevolezza di poter lavorare su una base già molto competitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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ALLEGRI è atterrato a NAPOLI! Prime immagini in esclusiva

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