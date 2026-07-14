Napoli Allegri è arrivato in città | domani la presentazione al teatro San Carlo

Da serieagoal.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, è arrivato in città alle 13:30 all’aeroporto di Capodichino con un volo da Linate. È stato accolto dal club manager e dal team manager. Domani sarà presentato al teatro San Carlo.

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Il nuovo allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è arrivato in città. Come riportato da Il Mattino il tecnico è arrivato all’aeroporto di Capodichino alle ore 13:30 con un volo proveniente da Linate ad accoglierlo il club manager Antonio Sinicropi e il team manager Paolo Rea. L’allenatore non si è fermato con i tifosi ed è andato direttamente nella sua auto. Oggi, 14 luglio alle ore 11:30 la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo che darà l’inizio ufficiale all’era Allegri. Tra mercato e ringiovanimento della rosa. Il tecnico livornese arriva con un curriculum caratterizzato da numerose vittorie in Italia in particolar modo alla Juventus dove ha vinto 5 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane e 2 finali di Champions raggiunte. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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