Napoli condanna definitiva | arrestato 38enne dovrà scontare oltre 6 anni

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione. La condanna definitiva riguarda reati legati a stupefacenti, evasione e truffa. Deve scontare una pena di oltre sei anni di reclusione. L’arresto è stato effettuato ieri dagli agenti della Squadra Mobile.

Eseguito un ordine di carcerazione a Napoli: in arresto un uomo condannato per stupefacenti, evasione e truffa. Arresto eseguito dalla Squadra Mobile. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo di 38 anni, arrestato nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. L’intervento è stato effettuato in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. A darne notizia la Questura di Napoli. La pena da scontare. Secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 38enne dovrà espiare una pena complessiva di 6 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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