Condanna definitiva a Napoli | arrestato 65enne deve scontare oltre 5 anni

Il 12 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 65 anni a Napoli, eseguendo un ordine di carcerazione. L’uomo deve scontare oltre cinque anni di reclusione dopo una condanna definitiva per truffa e reati informatici. La misura è stata applicata dopo il procedimento giudiziario che ha confermato la sentenza di condanna.

Napoli, eseguito ordine di carcerazione: in carcere un 65enne condannato per truffa e reati informatici. Arrestato dalla Polizia di Stato. Nella mattinata del 12 luglio, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un 65enne. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, che hanno dato esecuzione all’ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. A darne notizia la Questura di Napoli. La pena da scontare. Secondo il provvedimento, emesso lo scorso 9 luglio, l’uomo dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni e 9 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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