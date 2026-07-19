Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli dopo che la Procura ha emesso un ordine di carcerazione. La condanna definitiva lo riguarda per reati di stupefacenti, ricettazione ed evasione. Deve scontare una pena di oltre quattro anni di reclusione. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore. L’uomo è stato trasferito in un istituto penitenziario. La misura restrittiva deriva da un procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza definitiva.

Napoli, eseguito un ordine di carcerazione: 47enne condannato per stupefacenti, ricettazione ed evasione. Eseguito il provvedimento della Procura. La Polizia di Stato ha arrestato un 47enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. La pena da espiare. Secondo quanto disposto dal provvedimento emesso il 15 luglio, l’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 4 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione. I reati contestati. La condanna riguarda reati in materia di stupefacenti, ricettazione, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Napoli tra il 2017 e il 2021. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Condanna definitiva a Napoli: arrestato 47enne, deve scontare oltre 4 anni

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