Napoli condanna definitiva | arrestata 39enne dovrà scontare quasi 7 anni

Una donna di 39 anni è stata arrestata a Napoli su ordine di carcerazione. La condanna definitiva riguarda reati contro la persona e il proprietà. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile, che ha eseguito il provvedimento di custodia in carcere. La donna dovrà scontare quasi sette anni di reclusione.

Eseguito un provvedimento di carcerazione a Napoli: in arresto una 39enne condannata per reati contro la persona e il patrimonio. Intervento della Squadra Mobile. Una donna di 39 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli nel corso della giornata di ieri. A darne notizia la Questura di Napoli. La pena da espiare. Il provvedimento, emesso il 14 luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, dispone l’esecuzione di una pena complessiva di 6 anni, 11 mesi e 9 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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