Una donna di 39 anni è stata arrestata a Napoli dalla Polizia di Stato, che ha eseguito un ordine di carcerazione. Deve scontare oltre quattro anni di reclusione per reati di droga e ricettazione. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri dalla Squadra Mobile, in applicazione di un provvedimento di condanna definitiva. La donna è stata portata in carcere per scontare la pena.

Napoli, eseguito ordine di carcerazione: 39enne dovrà scontare oltre quattro anni per droga e ricettazione. Arrestata dalla Squadra Mobile. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una 39enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno dato attuazione al provvedimento emesso il 1° luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali. A darne notizia la Questura di Napoli. La pena da scontare. Secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, la donna dovrà espiare una pena complessiva di 4 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Condanna definitiva, Napoli: arrestata 39enne per droga e ricettazione

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