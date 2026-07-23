Napoli abusa di una 16enne in stazione | inseguito e arrestato dalla polizia

Un uomo irregolare sul territorio ha abusato di una 16enne in stazione. La ragazza ha lanciato l’allarme e i familiari lo hanno inseguito. La polizia di Stato ha arrestato l’uomo poco dopo.

Abusa di una 16enne, la ragazza lancia l'allarme, i parenti inseguono l'uomo, irregolare sul territorio, che viene arrestato dalla Polizia di Stato. E' successo a Napoli. La ragazzina - visibilmente spaventata dopo quanto accaduto - era con un gruppo di familiari all'interno della stazione centrale quando è stata presa di mira dall'uomo. L'arresto degli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria è stato convalidato dal giudice. Sul fatto si registra la polemica di Severino Nappi, vicecoordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio federale: «Un uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per aver violentato una minorenne all'interno della Stazione Centrale di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Rome : arnaques, mafia et CHAOS touristique

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