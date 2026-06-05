La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 23enne straniero, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre sottraeva un portafoglio a una donna nel centro cittadino.

La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 23enne straniero, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso mentre rubava il portafoglio a una donna nel centro cittadino. Sul giovane pendeva inoltre un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 23enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima per sottrarle il portafoglio dalla borsa. L'azione non è però sfuggita agli agenti che sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere e bloccare il presunto responsabile. Durante i controlli, il giovane è risultato sprovvisto di documenti di identità e avrebbe fornito agli operatori generalità false nel tentativo di evitare l'identificazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, ruba portafoglio a una donna in strada: arrestato 23enne ricercato dalla Polizia

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