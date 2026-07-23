Una ragazza di 16 anni è stata avvicinata da un uomo sconosciuto all’interno della stazione Napoli Centrale. L’uomo, un immigrato irregolare, avrebbe mostrato comportamenti molesti nei suoi confronti. La Polizia Ferroviaria ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. La vittima è stata assistita e l’uomo portato in caserma per le verifiche del caso.

Una 16enne avrebbe subito attenzioni morbose da uno sconosciuto che è stato poi fermato all'interno della Stazione di Napoli Centrale. È accaduto nelle scorse ore. Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria, che hanno arrestato un uomo per violenza sessuale. A richiamare l'attenzione delle persone che in quel momento si trovavano di passaggio è stata la stessa minorenne, che ha reagito alla violenza. L'uomo individuato, risultato uno straniero irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, 16enne subisce violenza sessuale alla Stazione Centrale: la Polfer arresta un immigrato irregolare

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