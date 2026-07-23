Nadeshiko Chronicles #20 – Cutie Suzuki
Nel luglio del 1989, una figura nota nel mondo del wrestling femminile fece il suo debutto in edicola, segnando un momento di svolta per gli appassionati. La sua presenza su riviste e pubblicazioni specializzate attirò l’attenzione, portando un nuovo interesse verso il settore. Questo evento rappresentò un punto di svolta nelle copertine e nei contenuti dedicati allo sport, influenzando la percezione pubblica e la copertura mediatica del wrestling femminile in quel periodo.
C’è un’estate del 1989 in cui qualcosa cambiò. Non nel palazzetto, non durante un match — nelle edicole. Nel luglio del 1989, Cutie Suzuki apparve da sola sulla copertina del Weekly Young Jump, edizione del 20 luglio — un evento salutato dalle riviste di wrestling come un traguardo significativo per una lottatrice joshi su una grande pubblicazione nazionale. Il Weekly Young Jump era, ed è ancora, uno dei manga magazine a più larga diffusione del Giappone — non una rivista sportiva di nicchia, non una pubblicazione specializzata per appassionati di wrestling, ma una rivista che i ragazzi compravano in edicola per leggere i propri fumetti preferiti, che stava in ogni negozio convenience store del paese, che passava di mano tra gli studenti delle medie e delle superiori con la naturalezza degli oggetti quotidiani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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