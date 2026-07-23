Nabilah e Giochi Uniti portano il gioco da tavolo nell’estate dei Campi Flegrei

Nabilah e Giochi Uniti lanciano iniziative per promuovere il gioco da tavolo durante l’estate nei Campi Flegrei. Le attività si svolgono in spazi aperti e prevedono tornei e dimostrazioni di giochi tradizionali e moderni. L’obiettivo è sfatare il mito che il gioco da tavolo sia solo per l’inverno, offrendo alternative di intrattenimento anche in estate. Le iniziative coinvolgono gruppi di adulti e bambini, con eventi programmati fino alla fine della stagione.

NAPOLI – C’è un’idea diffusa, e sbagliata, secondo cui il gioco da tavolo appartiene all’inverno: alle giornate corte, alla pioggia, al tempo da riempire quando non si può uscire. Una narrazione che Giochi Uniti prova a smentire ancora una volta, portando i propri titoli dove d’estate si concentra la vita all’aperto, cioè in spiaggia, e ribadendo che il gioco è connessione reale e vera alternativa a rapporti sempre più mediati da schermi digitali. Per tutto il mese di agosto, la casa editrice partenopea sarà presente al Nabilah, emblematico beach club di Bacoli affacciato sulla Spiaggia Romana, nel cuore dei Campi Flegrei. L’iniziativa è... 🔗 Leggi su 2anews.it

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