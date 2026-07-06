Cthulhu: Dark Providence combina gioco da tavolo e di carte, basandosi sulla celebre lore di Lovecraft. Il gioco unisce elementi di strategia e horror cosmico, con una forte presenza di atmosfere oscure e misteriose. La fusione di queste due tipologie di gioco offre un’esperienza che coinvolge i giocatori in scenari pieni di insidie e scelte rischiose. La produzione si inserisce in una lunga serie di titoli ispirati a questa mitologia, ampliando le possibilità di gioco e di narrazione.

Cthulhu: Dark Providence – Da questa amatissima lore Lovecraftiana, sono nati tantissimi giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Questa volta tocca alla fusione dei primi due. Infatti, ci troviamo di fronte ad un gioco da tavolo di recente pubblicazione in Italia, grazie ad Asmodee, che ha tra le meccaniche principali proprio quella di gestione della mano di carte. Si può giocare da 1 a 5 persone ed una partita dura all’incirca 60 minuti. Un mondo corrotto – Componenti e Ambientazione. “I Grandi Antichi esercitano la loro influenza anche su regni piuttosto familiari, popolati da persone che parlano le stesse lingue umane e vivono gli stessi incubi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Metropolitanmagazine.it - Cthulhu: Dark Providence, la recensione del gioco da tavolo: orrore cosmico e strategie nell’ombra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cthulhu - Dark Providence - gioco da tavolo - Asmodee

Notizie e thread social correlati

Minikin City, la recensione del gioco da tavolo: piccoli costruttori all’operaÈ stato pubblicato un articolo che recensione un nuovo gioco da tavolo intitolato Minikin City.

Nasce “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”: la tradizione aretina diventa un’esperienza da tavoloArezzo ha annunciato il lancio di “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”, un nuovo gioco da tavolo ispirato alla tradizione locale.

Temi più discussi: Cthulhu: Dark Providence – In lotta tra luci e ombre; Cthulhu: Dark Providence – Recensione; Werwulf: primo trailer del film di Robert Eggers sui licantropi; Battlefield 6 Stagione 3 – Tantissime aggiunte nel nuovo aggiornamento.

Cthulhu: Dark Providence – RecensioneLa nostra recensione di Cthulhu: Dark Providence, rivisitazione di Uno Studio in Smeraldo ambientato nel mondo di Cthulhu: Death May Die. playstationbit.com

Cthulhu: Dark ProvidenceThe Elder Ones work their influences on mortal minds in many ways. No one is really sure who is held under their sway. Is someone trying to stop them or support them? It’s impossible to tell and yet, ... ign.com