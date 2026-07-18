Campi Flegrei in Prefettura tavolo su trasporti e contributi post sisma

In Prefettura a Napoli si è svolto un incontro su trasporti e contributi post sisma nell’area dei Campi Flegrei, convocato dal prefetto su richiesta dei Comitati cittadini. Durante la riunione, il Partito Democratico di Pozzuoli ha espresso sostegno a una figura politica locale, chiedendo chiarimenti sul futuro delle attività e sui possibili interventi di ripresa o di una pausa temporanea.

Il PD di Pozzuoli dà sostegno a Manzoni: ripartenza o tregua temporanea? Si è svolto ieri mattina in Prefettura a Napoli un nuovo tavolo di confronto dedicato all’emergenza Campi Flegrei, convocato dal prefetto Michele di Bari su richiesta dei Comitati cittadini dell’area flegrea. Hanno partecipato: il sindaco di Pozzuoli, la Regione Campania, l’Osservatorio Vesuviano, EAV, RFI, l’Osservatorio Scientifico Flegreo, l’aggregazione di associazioni O.A.S.I. ed il Comitato Emergenza Campi Flegrei. È stato comunicato l’aggiornamento sulle misure di sostegno economico per i cittadini colpiti dagli effetti del bradisismo e sullo stato dei trasporti ferroviari e su gomma. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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