Lucas Coenen ha vinto la prima manche del Gran Premio di Germania 2026 a Teutschenthal, mantenendo la testa per tutta la durata della gara. Herlings si è ritirato durante la competizione. Coenen ha concluso in prima posizione senza essere mai scavalcato, assicurandosi il successo in gara-1 del settimo appuntamento del campionato MXGP.

A Teutschenthal fa festa Lucas Coenen. Il giovane belga non perde mai la prima posizione, controlla per tutti i 30? e conquista la gara-1 del Gran Premio della Germania 2026, settimo appuntamento del Mondiale MXGP. Agevolato anche dalle battaglie dietro di lui, il pilota KTM non ha praticamente dovuto vincere nessun duello, avendo vita facile fino al traguardo. Risultato che diventa fondamentale in ottica classifica piloti visto il risultato del suo grande rivale Jeffrey Herlings. L’olandese cade a 12? dal termine e si ritira, lasciando sul tracciato punti prezioso per continuare la rincorsa al belga. Dietro è Tim Gajser (Yamaha, +04.947) ad assicurarsi un secondo posto mantenuto fin dalla prima curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen fa festa in gara-1 a Teutschenthal. Ritiro per Herlings

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Lucas Coenen in trouble in lap 1 of MXGP Race 1!

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