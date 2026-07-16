Durante il dodicesimo round del campionato MXGP 2026, il Gran Premio di Gran Bretagna, si sono disputate le gare di motocross. Lucas Coenen, leader della classifica generale, ha cercato di consolidare la sua posizione. La tappa si è svolta a Foxhills, una delle tappe più attese del calendario. Le competizioni sono state caratterizzate da diverse manche, con Coenen che ha partecipato alle prove principali.

Torna in azione il Mondiale MXGP 2026 e lo fa con una delle tappe più iconiche, attese e affascinanti dell’intero calendario. Stiamo parlando, ovviamente, del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del campionato della classe regina. In questa stagione si gareggerà sul tracciato di Foxhills e saranno in palio 60 punti di grande importanza per l’intera stagione. Dopo la trasferta sudafricana, infatti, Lucas Coenen ha dato il via alla fuga al comando. La tripletta di Johannesburg lo ha proiettato a quota 566 punti, con ben 58 lunghezze di vantaggio su Jeffrey Herlings (498) che prova a rimanere nelle vicinanze dello scatenato belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen vuole consolidare la fuga in classifica nella tappa di Foxhills

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