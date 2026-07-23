musk prepara la sua odissea anti nolan

Sarà realizzata interamente con Grok e non sarà contaminata dall’ideologia woke. Un ritorno al classico necessario anche per togliere il monopolio del cinema a Hollywood. Il capo di Tesla pensa pure di finanziare Mel Gibson per un film su Ulisse. Dalla propaganda di Stato alle grandi produzioni hollywoodiane, passando per la televisione generalista e la pubblicità, la narrazione visiva ha permesso agli autori forme di adattamento che sono sempre state inevitabilmente «ideologiche» ma che, nel risentire della visione dell’autore, sapevano comunque esprimere l’estetica di un mondo. Non che Christopher Nolan non lo faccia, il fatto è che lo fa utilizzando i testi fondanti la cultura occidentale, stravolgendone ostentatamente il significato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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