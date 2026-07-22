Musk rilancia la sfida a Nolan | un film dell’Odissea creato dall’IA entro fine anno
Un film ispirato all’Odissea di Omero sarà realizzato entro la fine dell’anno da un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da una società di tecnologia. Il progetto, chiamato Grok Imagine, promette di creare un lungometraggio “storicamente accurato” e “fedele all’arte di Omero”. La notizia è stata annunciata da un rappresentante della società, che ha definito l’obiettivo come una sfida alla visione di un regista.
Incredibile ma vero; Elon Musk ha annunciato che Grok Imagine, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, realizzerà entro la fine dell’anno un lungometraggio ispirato all’ Odissea di Omero, definendolo “storicamente accurato” e “fedele all’arte di Omero”. L’annuncio rappresenta una nuova frecciata nei confronti di Christopher Nolan, il cui adattamento cinematografico del boto poema epico è diventato uno straordinario successo di pubblico e critica, nonostante le orde di oppositori dell’opera. Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https:t. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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