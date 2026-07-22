Musk rilancia la sfida a Nolan | un film dell’Odissea creato dall’IA entro fine anno

Notizia in breve

Un film ispirato all’Odissea di Omero sarà realizzato entro la fine dell’anno da un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da una società di tecnologia. Il progetto, chiamato Grok Imagine, promette di creare un lungometraggio “storicamente accurato” e “fedele all’arte di Omero”. La notizia è stata annunciata da un rappresentante della società, che ha definito l’obiettivo come una sfida alla visione di un regista.