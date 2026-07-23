musica street food e fumetti varignana spalanca le porte

Un appuntamento ormai consolidato che trasforma il cuore del borgo in uno spazio aperto di festa, incontro e cultura. Nel weekend, la frazione di Varignana torna ad aprire le porte alla nuova edizione di " Varignana di Notte ", la manifestazione estiva a ingresso gratuito pensata per coinvolgere residenti e visitatori di ogni età. Per tre serate consecutive, il cuore del paese e la sua piazza si trasformeranno in palcoscenico a cielo aperto grazie a un programma ricchissimo che intreccerà musica dal vivo, dj set, proposte di street food locale, cocktail bar, mercatini artigianali e laboratori per i più piccoli. La giornata di apertura, questa sera, partirà alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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