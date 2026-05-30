Il Poggio Street Festival si svolge nel centro storico e durerà quattro giorni, con musica dal vivo e stand di street food. Questa sera, si svolgerà una sfida tra band, con esibizioni programmate in diverse piazze del borgo. Le bancarelle di street food occupano le strade principali, offrendo piatti di cucina locale e internazionale. La manifestazione coinvolge artisti, chef e visitatori, creando un’atmosfera vivace e colorata.

? Domande chiave Quali artisti si sfideranno stasera nella sfida tra band?. Come farà lo street food a trasformare il centro storico?. Chi ha reso possibile il raggiungimento del decimo anniversario?. Perché questo festival punta a rivitalizzare l'economia del borgo?.? In Breve Programma: Sfida tra Band stasera, tributo ad Ultimo domenica e Anthera lunedì 1 giugno.. Attività: Bof Street Food, mercati, luna park e visite guidate al Castello Lambertini.. Organizzazione: Pro Loco con il supporto di Emiliano Peccenini e Serena Fini.. Obiettivo: Valorizzare il centro storico e favorire l'economia locale tramite la street culture.. Poggio Renatico si prepara ad accendere il centro cittadino questo fine settimana con la decima edizione del Poggio Street Festival, un evento organizzato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poggio Street Festival: 4 giorni di musica e street food nel borgo

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