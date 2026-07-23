Stasera si svolge l’ultima tappa del concorso canoro ‘Music&Young’ a Porto Garibaldi, in Viale dei Mille, alle 21.30. L’evento è gratuito e aperto al pubblico. La gara ha già visto cinque tappe, con il sesto round ieri sera al Lido di Volano. La finalissima deciderà il vincitore della settima e ultima fase del concorso.

La corsa verso la finalissima di ‘Music&Young’ entra nella fase decisiva. Questa sera a Porto Garibaldi in Viale dei Mille, a partire dalle 21.30 con ingresso libero e gratuito, andrà in scena la settima e ultima tappa del concorso canoro, che ieri sera ha vissuto il sesto round al Lido di Volano. La quinta tappa, andata in scena venerdì 17 luglio al Lido delle Nazioni in viale Jugoslavia, aveva regalato un’altra serata di musica e scoperte. A conquistare il pubblico e il giudizio della giuria sono stati Fabio Raggini (categoria Under 35) e Chiara Biavati (categoria Under 15). Due nuovi talenti che si aggiungono a un parterre di finalisti già ricco di giovani promesse, in vista della grande sfida del 31 luglio nella suggestiva Piazzetta Trepponti di Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Music & Young allo sprint. Stasera la gara decisiva

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