Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 7 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 7 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Fast & Furious – Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), noto anche come Hobbs & Shaw, è un film del 2019 diretto da David Leitch. La pellicola, spin-off della serie di Fast & Furious, ha per protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, rispettivamente nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw, già presenti nei precedenti capitoli della serie.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv giovedì 7 maggio: Fast & Furious – Hobbs & Shaw

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