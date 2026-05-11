Legnano i vincitori di Young Talent Music Competition 2026 sul palco del Teatro Tirinnanzi

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Legnano si è conclusa l’edizione 2026 dello Young Talent Music Competition, con una serata che ha visto la partecipazione di numerosi giovani musicisti. La manifestazione si è svolta al Teatro Tirinnanzi, attirando pubblico e artisti provenienti da diverse zone. I vincitori sono stati annunciati durante l’evento, che ha confermato la propria importanza nel panorama delle competizioni dedicate ai talenti emergenti.

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Legnano (Milano), 11 maggio 2026 -  Si è chiusa con una serata di grande musica e partecipazione l’edizione 2026 dello Young Talent Music Competition, confermandosi ancora una volta come uno dei palcoscenici più importanti per i giovani artisti emergenti. Sul palco si sono alternati talenti di alto livello, capaci di conquistare pubblico e giuria con esibizioni intense e tecnicamente solide. I vincitori. A trionfare nella categoria “Inediti” è stata Nicole Maria Longoni, 23 anni, che ha convinto con il brano in spagnolo “Tu Trampa”. Per lei, oltre alla vittoria, anche un premio concreto: la realizzazione di un demo professionale e la candidatura a Sanremo Giovani 2027.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

legnano i vincitori di young talent music competition 2026 sul palco del teatro tirinnanzi
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