Il caso di Abderrahim Fakir finisce sul New York Times | Come George Floyd A Bologna è guerriglia urbana

Da notizie.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia, è stato ripreso dal New York Times, paragonandolo a quello di George Floyd. A Bologna, nella serata di ieri, si sono verificati disordini che sono durati diverse ore nel centro della città. La morte dell’uomo ha scatenato manifestazioni e scontri con le forze dell’ordine, causando danni e tensioni nel quartiere Pilastro. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

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Sono andati avanti per diverse ore i disordini avvenuti in centro a Bologna nella serata di ieri a seguito della morte del 42enne Abderrahim Fakir, morto domenica pomeriggio al quartiere Pilastro di Bologna durante l’intervento di polizia. Undici persone hanno avuto bisogno di cure del 118: sul posto, il personale sanitario ha trattato quattro manifestanti e cinque poliziotti. Un altro poliziotto è stato portato all’ospedale Maggiore e un manifestante al Sant’Orsola, entrambi con ferite lievi. (ANSA FOTO) – Notizie.com Nel corso delle proteste, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Monte Grappa, dove un fumogeno ha preso fuoco in una corte interna. 🔗 Leggi su Notizie.com

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