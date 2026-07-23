Muore a 5 anni nella piscina comunale di Monterotondo | presto l'autopsia sul corpo del bimbo
Un bambino di 5 anni è morto ieri nella piscina comunale di Monterotondo durante un centro estivo con altri 15 bambini. La polizia ha sequestrato l'area e disposto l’autopsia sul corpo del piccolo. Nessun dettaglio sulla causa della morte è stato comunicato. La procura ha aperto un'inchiesta. La piscina è stata chiusa temporaneamente.
Disposta l'autopsia sul corpicino del bimbo di 5 anni morto in piscina a Monterotondo mentre si trovava al centro estivo con altri 15 bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo
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