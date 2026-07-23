Muore a 5 anni nella piscina comunale di Monterotondo | presto l'autopsia sul corpo del bimbo

Notizia in breve

Un bambino di 5 anni è morto ieri nella piscina comunale di Monterotondo durante un centro estivo con altri 15 bambini. La polizia ha sequestrato l'area e disposto l’autopsia sul corpo del piccolo. Nessun dettaglio sulla causa della morte è stato comunicato. La procura ha aperto un'inchiesta. La piscina è stata chiusa temporaneamente.