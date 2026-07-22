Un bambino di cinque anni è deceduto nella piscina comunale di Monterotondo, in via della Fonte, durante un centro estivo. Secondo quanto riferito, il bambino ha avuto un malore mentre nuotava con altri quindici bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Tragedia nella piscina comunale di Monterotondo, in via della Fonte. Un bambino di cinque anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno con altri quindici bimbi che frequentavano un centro estivo. I soccorsi sono scattati subito anche con l’intervento del personale medico di un’eliambulanza ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano ora i carabinieri che hanno interrogato i responsabili del complesso sportivo e anche gli organizzatori del centro estivo per ricostruire i fatti e individuare eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Tivoli. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Monterotondo, bimbo di 5 anni muore nella piscina del centro estivo: «Ha avuto un malore»

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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