Monterotondo | muore bimbo di 5 anni nella piscina comunale Era al centro estivo

Notizia in breve

Un bambino di 5 anni è morto questa mattina presso la piscina comunale di via della Fonte a Monterotondo, vicino Roma. Era partecipante al centro estivo e si trovava in acqua quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia.