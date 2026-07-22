Monterotondo | muore bimbo di 5 anni nella piscina comunale Era al centro estivo
Un bambino di 5 anni è morto questa mattina presso la piscina comunale di via della Fonte a Monterotondo, vicino Roma. Era partecipante al centro estivo e si trovava in acqua quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia.
MOTEROTONDO (ROMA) – Un bambino di 5 anni è morto stamattina, 22 luglio 2026, alle porte di Roma. E’ accaduto a Monterotondo, presso la piscina comunale di via della Fonte. Il piccolo, che stava partecipando a un centro estivo insieme ad altri circa 15 coetanei, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno avviato le manovre di rianimazione anche con il supporto dell’elisoccorso, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che svolgono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo
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